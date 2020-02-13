"الحرس الثوري": مقتل سليماني سيقود إلى تحرير القدس

عناصر الحرس الثوري الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العميد رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني، سيؤدي إلى تحرير القدس.



ونقلت وكالة (تسنيم) عن شريف، قوله: "إن الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني، وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين، سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله".



وأضاف في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوماً على مقتل سليماني: "هذا الشهيد العظيم، أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة... تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني، أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة".



وقتل سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في 3 كانون الثاني/ يناير مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.