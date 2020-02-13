السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، أن المملكة تقف مع فلسطين بقوة، وألا علاقة للمملكة بإسرائيل، مؤكداً أن سياسة السعودية حول القضية الفلسطينية ثابتة.



وقال بن فرحان في تصريحات صحفية لقناة (العربية): "ليس صحيحاً أن هناك خططاً لعقد لقاء سعودي إسرائيلي"، لافتاً إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان.



إلى ذلك، أكد الوزير السعودي، ترحيب المملكة بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام.



كما أكد الملك سلمان، للرئيس عباس، موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبد العزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته، وما يحقق آماله وتطلعاته.



من جهته، عبّر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين، على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.