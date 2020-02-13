دولي

ما هي خطة (تنوڤا) العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال

ما هي خطة (تنوڤا) العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال
عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إطلاق خطة (تنوڤا)، وتعني (الدفع)، وذلك من أجل تعزيز قدرات القوات القتالية، وتحسين قدرات الأذرع والهيئات العسكرية، والتي بدأت العام الحالي، والتي ستستمر حتى عام 2024.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خطة (تنوڤا) متعددة السنوات الجديدة، تضع في رأس سلم الأولويات، تعزيز الفتك في القتال حجمًا ودقة، وتنطلق اليوم، بعد أن وافق عليها وزير الجيش نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وسيتم تقديمها لموافقة المجلس الأمني المصغر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وتابع أدرعي القول: "أجرى الجيش في العام الأخير عملية معمقة، ومشتركة، عملت في إطارها عشرات الطواقم متعدّدة التخصصات؛ لتحديد صورة العدوّ وبلورة الخطة الأساسية لتحقيق النصر، بعد دراسة هذه الإجراءات تبيّن أنّ هناك احتمالاً لتشتيت تفوق الجيش النسبي في عدة مجالات، لذلك، تزداد الحاجة لرفع الميزات العسكرية؛ لإخضاع وحسم المعركة مع العدو بشكل واضح، وبوقت قصير وبأقل ثمن".

وأضاف أدرعي: "وفقًا لذلك تمت بلورة خطة (تنوڤا) التي تضع في مقدمتها تعزيز قدرات القوات القتالية، وتحسين ملحوظ بقدرات الأذرع والهيئات العسكرية، هذه الخطة تأتي استمرارًا للخطة السابقة (جدعون)، والتي أدت إلى تحسين ملحوظ في جاهزية الجيش".

وسيتم بموجب خطة (تنوڤا) تنفيذ العديد من القرارات المركزية، من بينها "إقامة مقرّ مختص في المعركة ضد إيران بقيادة ضابط برتبة ميجر جنرال، واقتناء سربي طائرات جديدين (قتالية ونقل)، إقامة فرقة قتالية رابعة لمحاربي الخطوط الأمامية في الجيش، إقامة منظومة خاصة للمناورات البرية، ولواء هجومي متعدد الأذرع في ذراع اليابسة، إنجاز قدرات تواصل، وقدرات الحديث المباشر بين القوات في المناورة وعناصر الهجوم والتجميع، ومضاعفة عدد الذخائر الدقيقة، وبنوك الأهداف، إقامة خلايا استخبارية متقدمة، توسيع منظومة الجيش القطرية ضد تهديدات الصواريخ، تطوير القدرات الحديثة لكشف العدو، وإقامة هيئة لبناء قوة متعددة الأذرع.

وقال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند عرض الخطة لقادة الجيش: "تطبيق خطة تنوفا متعدّدة السنوات، سيمكّن الجيش من تعزيز قدراته الفتاكة، وستمكّن من خلق الظروف لتقصير مدى الحرب، لا وقت لدينا للانتظار؛ لذلك، ورغم التعقيدات، ستنطلق الخطة متعددة السنوات".

أخبار ذات صلة

سفيرة أمريكية مقالة تصف دبلوماسية واشطن بـ&#34;غير الأخلاقية&#34;

سفيرة أمريكية مقالة تصف دبلوماسية واشطن بـ"غير الأخلاقية"

مارك إسبر: (الناتو) وافق على تكثيف عملياته في الشرق الأوسط

مارك إسبر: (الناتو) وافق على تكثيف عملياته في الشرق الأوسط

نتنياهو يستبعد الجيش من خطط ضم المستوطنات

نتنياهو يستبعد الجيش من خطط ضم المستوطنات

اليابان تعلن أول وفاة لمريض بفيروس &#34;كورونا&#34;

اليابان تعلن أول وفاة لمريض بفيروس "كورونا"

جونسون يجري تعديلا وزاريا &#34;مفاجئا&#34; في حكومته

جونسون يجري تعديلا وزاريا "مفاجئا" في حكومته

الصحة العالمية: نحتاج لمئات ملايين الدولارات لتطوير لقاح ضد (كورونا)

الصحة العالمية: نحتاج لمئات ملايين الدولارات لتطوير لقاح ضد (كورونا)

بومبيو: تقرير الأمم المتحدة حول المستوطنات يظهر انحيازها ضد إسرائيل

بومبيو: تقرير الأمم المتحدة حول المستوطنات يظهر انحيازها ضد إسرائيل

وزير الدفاع التركي: سنتخذ كافة الإجراءات ضد من لا يلتزم بوقف النار في إدلب

وزير الدفاع التركي: سنتخذ كافة الإجراءات ضد من لا يلتزم بوقف النار في إدلب

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

حواتمة يقدم خطة الوطنية لإسقاط (رؤية ترامب)

حواتمة يقدم خطة الوطنية لإسقاط (رؤية ترامب)

أبو النجا: الرئيس محمود عباس مشروع شهادة

أبو النجا: الرئيس محمود عباس مشروع شهادة

سلطة المياه: توفير مصادر مياه بديلة لبئري بيت ايبا وعرابة لحين اصلاح الأضرار

سلطة المياه: توفير مصادر مياه بديلة لبئري بيت ايبا وعرابة لحين اصلاح الأضرار

عبد الرحمن شديد: يجب تصعيد المقاطعة الشاملة للاحتلال

عبد الرحمن شديد: يجب تصعيد المقاطعة الشاملة للاحتلال

الوزير أبو سيف يدعو نظيره الأردني لاحتفالية بيت لحم 2020

الوزير أبو سيف يدعو نظيره الأردني لاحتفالية بيت لحم 2020

محيسن: الرسالة التعليمية هي الأولوية لحركة (فتح)

محيسن: الرسالة التعليمية هي الأولوية لحركة (فتح)

الخارجية الفلسطينية: نُدين الهجوم الإرهابي على ثكنة عسكرية جزائرية

الخارجية الفلسطينية: نُدين الهجوم الإرهابي على ثكنة عسكرية جزائرية

شبيبة فتح تُطلق حملتها الدولية بعنوان: &#34;نعرف.. ولن نسكت بعد اليوم&#34;

شبيبة فتح تُطلق حملتها الدولية بعنوان: "نعرف.. ولن نسكت بعد اليوم"

منوعات

يارا تحسم خبر زواجها من رجل أعمال لبناني

يارا تحسم خبر زواجها من رجل أعمال لبناني

بطلة &#34;قيامة أرطغرل&#34; تسجن معجباً بسبب ماطلبه منها

بطلة "قيامة أرطغرل" تسجن معجباً بسبب ماطلبه منها

شاهد: محمد هنيدي يتعرض لموقف محرج في النادي الرياضي

شاهد: محمد هنيدي يتعرض لموقف محرج في النادي الرياضي

كاظم الساهر يرمي شاله للجمهور بالسعودية.. وليلى تظفر به

كاظم الساهر يرمي شاله للجمهور بالسعودية.. وليلى تظفر به

&#34;زهقنا ومش فارق معانا&#34;.. إعلامية وفنان يُهاجمان محمد رمضان برسائل شديدة اللهجة

"زهقنا ومش فارق معانا".. إعلامية وفنان يُهاجمان محمد رمضان برسائل شديدة اللهجة

أحمد فلوكس يثير الجدل بصورة يحتضن فيها فتاة ويقوم بحذفها

أحمد فلوكس يثير الجدل بصورة يحتضن فيها فتاة ويقوم بحذفها

تطور مفاجئ في قضية قتيل منزل نانسي عجرم

تطور مفاجئ في قضية قتيل منزل نانسي عجرم

أحلام تنشر فيديو أرعبها لما حدث بإحدى مدارس دبي.. وتُطالب المسؤولين بالتصرف

أحلام تنشر فيديو أرعبها لما حدث بإحدى مدارس دبي.. وتُطالب المسؤولين بالتصرف

محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو ساخر من قائد الطائر الموقوف عن العمل بسببه

محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو ساخر من قائد الطائر الموقوف عن العمل بسببه

إسرائيلية تسرق لحن &#34;بشرة خير&#34; بحملتها الانتخابية بالكنيست

إسرائيلية تسرق لحن "بشرة خير" بحملتها الانتخابية بالكنيست

عربي

الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر

الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر

مصر تكشف تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال بأكثر من مليار جنيه

مصر تكشف تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال بأكثر من مليار جنيه

شاهد: نصر الله يفضل الموت بدلاً من قاسم سليماني ويُدمع متأثراً

شاهد: نصر الله يفضل الموت بدلاً من قاسم سليماني ويُدمع متأثراً

الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة

الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة