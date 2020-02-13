دولي

سفيرة أمريكية مقالة تصف دبلوماسية واشطن بـ"غير الأخلاقية"

سفيرة أمريكية مقالة تصف دبلوماسية واشطن بـ"غير الأخلاقية"
السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، التي لعبت دورا رئيسيا في محاكمة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السياسة الخارجية الأميركية، ووصفتها بأنها "غير أخلاقية" وتقوم على التهديدات.

جاء ذلك في كلمة ألقتها ليوفانوفيتش، التي استدعاها ترامب فجأة في مايو الماضي وأقالها، في جامعة جورج تاون حيث تسلمت جائزة من معهد الدراسات الدبلوماسية في الجامعة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت: "في الوقت الحالي وزارة الخارجية في أزمة.. القادة الكبار يفتقرون إلى رؤية في السياسات، وكذلك للوضوح الأخلاقي ومهارات القيادة".

وأضافت: "بصراحة فإن سياسة خارجية غير أخلاقية تستند إلى مبدأ (دعهم يخمنون) تشتمل على التهديدات والخوف والإرباك المتعلق بالثقة، لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل".

والعام الماضي انتقد ترامب يوفانوفيتش في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكلت محور التحقيق في اتهامه باستغلال السلطة ومحاكمته بهدف عزله.

ووجه له مجلس النواب الاتهام بسبب ضغطه على أوكرانيا لبدء تحقيق في شأن خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر قدمت يوفانوفيتش شهادة امام الكونغرس وقالت إنه تم سحبها من أوكرانيا على أساس "مزاعم زائفة لا أساس لها من قبل أشخاص ذوي دوافع مشكوك فيها".

وفي كلمتها دعت يوفانوفيتش وزارة الخارجية إلى تعزيز علاقتها بالكونغرس وتقديم مزيد من التدريب والمرونة للدبلوماسيين والتعامل بجدية مع مواجهة المعلومات المضللة.

وحصلت يوفانوفيتش على جائزة "ترينور" التي تقول الجامعة إنها تقدمها لـ"شخصية أميركية أو أجنبية بارزة لتميزها في القيام بعملها الدبلوماسي".

وبين من حصلوا على الجائزة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، والأمين العام الاسبق للأمم المتحدة كوفي أنان.

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