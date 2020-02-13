نتنياهو يستبعد الجيش من خطط ضم المستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة 24 الإسرائيلية، النقاب عن استثناء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الجيش الإسرائيلي من المشاركة في إعداد خطط ضم المستوطنات في الضفة الغربية.



وقالت للقناة: "رغم أن الجيش الإسرائيلي هو الحاكم الفعلي لمناطق الضفة الغربية، إلا أن نتنياهو استثناه من تركيبة الطاقم المُنبثق عن الحكومة، والمكلف بإعداد الخرائط تمهيدًا لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل".



وصرّحت رئاسة الحكومة الاسرائيلية، بأن طاقمها مؤلف من الوزير "ياريف ليفين"، والسفير في واشنطن "رون درامر"، والمدير العام لرئاسة الحكومة "رونين بيريتس"، ومجلس الأمن القومي.



وتخضع المناطق الفلسطينية، باستثناء شرقي القدس، للحكم العسكري الإسرائيلي "الجيش" وليس للحكم المدني "الحكومة".