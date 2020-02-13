الكويت تعلن الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملي

الانتهاء من عمليات البحث

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الخميس، بانتهاء عمليات البحث والإنقاذ التي بدأت أعمالها منذ الأربعاء، في موقع حادث انهيار الجدار الرملي بمدينة المطلاع السكنية.



وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن حصيلة عدد الوفيات في الحادث وصل إلى ستة أشخاص، فيما تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال ثلاثة عمال بعد وقوع الحادث بلحظات، وهم على قيد الحياة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف البيان، أن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء، خالد راكان المكراد، قد تفقد موقع الحادث، وأصدر تعليمات بفتح تحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسبابه.



وكانت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية رنا الفارس، قد أعلنت الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات حادث الانهيار.



وشددت خلال زيارة لموقع الحادث على ضرورة "سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال إثبات الإهمال"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وأعلنت الإدارة العامة للإطفاء الأربعاء، تعاملها مع حادث انهيار رملي وقع في مشروع المطلاع السكني، تعرض له عشرة عمال.