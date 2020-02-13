الصحة العالمية: نحتاج لمئات ملايين الدولارات لتطوير لقاح ضد (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت منظمة الصحة العالمية في مؤتمرها المنعقد، الخميس، حول فيروس (كورونا) المستجد، أنها تركز الآن على اختبارات تكشف كيفية تنقل فيروس



وأشارت المنظمة، إلى أنها بحاجة لمئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد (كورونا)، مطالبة القطاعات الحكومية بالمشاركة في تمويل اختبارات اللقاح ضد الكورونا، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).



كما أعلنت وجود 400 حالة إصابة بالكورونا خارج الصين، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة في عدد إصابات الكورونا.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت الصين في وقت مبكر من الخميس، بأن تكون أكثر وضوحاً، بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.



وقال مسؤولون من المنظمة العالمية، إن القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس "تعريفاً أوسع" لحالة العدوى.



بدوره، أوضح طارق جسارفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، لرويترز أن تعريف عبارة حالة جديدة يوسع نطاق المسألة بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية، بل أيضاً الحالات المشخصة إكلينيكيا استناداً إلى الأعراض والتعرض.