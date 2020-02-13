بومبيو: تقرير الأمم المتحدة حول المستوطنات يظهر انحيازها ضد إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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رام الله - دنيا الوطن

دان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، نشر الامم المتحدة قائمة بالشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال بومبيو في بيان صحفي له: "إن ذلك يظهر انحياز المنظمة الدولية ضد اسرائيل"، معربا عن غضبه الشديد ازاء هذا التقرير، بحسب ما جاء على موقع (مونتي كارلو).



وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، قد نشرت، أمس الأربعاء، قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات (إير بي.أن.بي) و(إكسبيديا) و(تريب أدفايزور).



وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه: "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال محل جدال"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع"، مضيفة في بيان: "إن هذا التقرير "يعبر عن الاهتمام الجدي" بهذا العمل "غير المسبوق والمعقد".