اشتية: تحقيق الانفكاك عن الاحتلال يتم بتوحيد الجهود معا

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع فريق عمل ومجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM ، آليات تعزيز انسجام جهود التنمية التي تبذلها المؤسسة مع خطط الحكومة التنموية في مختلف القطاعات.



وقال رئيس الوزراء: "إن تحقيق الانفكاك من علاقة التبعية التي فرضها علينا الاحتلال، وتعزيز المنتج المحلي وخلق تنمية حقيقية، وكل ما يندرج تحت كسر الأمر الواقع الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه علينا إسرائيل لا يتم إلا بتوحيد جهودنا جميعا معا".



واطّلع اشتية على برامج المؤسسة في دعم الشباب وتعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة، والتي يتم تنفيذها بتكامل مع المؤسسات الرسمية وبالتعاون معها.