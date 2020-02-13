حواتمة يقدم خطة الوطنية لإسقاط (رؤية ترامب)

قدم نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، للرأي العام، خطة وطنية، تتشكل من 12 نقطة، لإسقاط خطة السلام الامريكية، والمعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن).





جاء ذلك في حوار أجراه مع جريدة (هوسبريس) الالكترونية، والذي وصل "دنيا الوطن" نصه كما يلي:





رام الله - دنيا الوطننايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يعتبر من قبل المراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني فيلسوف الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي، قدم الحلول الواقعية والعملية في مختلف مراحل الصراع، كان له ولا يزال دور أساسي في صياغة برامج الكفاح ضد الاحتلال والاستيطان.ماهي خطتكم لإسقاط (صفقة القرن)؟كنا أول من تنبه لخطورة هذه (الصفقة)، ورفضنا أن يطلق عليها إسم (صفقة القرن) لأنها كانت تقوم على نسف ما أنتجه القرن العشرون، والواحد والعشرون، من قرارات وقوانين دولية لحل المسألة الفلسطينية، بما يضمن الحد الأدنى من الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني. لذلك طالبنا أن تسمى بإسمها الفعلي بـ صفقة (ترامب – نتنياهو) لأنها كانت مشروعاً مشتركاً بين الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة الجمهوري ترامب، وحكومة تحالف اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو. ومشروع ترامب 81 صفحة باللغة الإنكليزية يسميها (رؤية) ترامب مكررة عشرات المرات وفي كل صفحة، لا يأتي إطلاقاً على ذكر (صفقة القرن).قرأنا «الصفقة» كيف تقوم على نسف القوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تكريس الواقع الاحتلالي والاستعماري الاستيطاني، وما أنتجه هذا الواقع من ظلم بحقوق شعبنا، حلاً دائماً للمسألة الفلسطينية، عبر تصفية حقوقنا المشروعة، وإقامة إسرائيل الكبرى، وفي القلب منها مجموعة من الغيتوات والبانتوستانات المغلقة والمحاصرة بالاستيطان، على أجزاء متناثرة من الضفة الفلسطينية، يطلق عليها زوراً وبهتاناً «الدولة الفلسطينية»، مجردة من كل علامات السيادة، تخضع في كافة مجالات الحياة للسيطرة والهيمنة الكاملة لدولة الاحتلال. حل يقوم على التمييز العنصري، والفاشية، وإذلال الشعب الفلسطيني، وامتهان كرامته الوطنية والشخصية، مقابل إغراءات سخيفة ببضعة ملايين (أو حتى مليارات) من الدولارات، ثمناً للوطن، والأرض، وللحرية وللإستقلال، وللكرامة الوطنية. هذا كله ناضل شعبنا لأجله أكثر من مئة عام، وقدم في سياقه مئات آلاف الشهداء والجرحى، وعانى العذابات والقهر، والاستبداد، والجوع والبرد والعطش والتشرد والدموع، وبالتالي هو ليس على استعداد لأن يدخل هذه الصفقة وأن يكون طرفاً فيها، لأنها صفقة تصفية القضية وحقوق شعبنا الفلسطيني، وصفقة شطب وجوده على الأرض.وإذا كان بلفور قد قدم وعده للحركة الصهيونية بوطن قومي في فلسطين، باعتبارها «أرضاً بلا شعب»، فإن ترامب – نتنياهو، يعملان على تحويل شعبنا إلى «شعب بلا أرض». من هنا، وباكراً، دعونا لعدم الرهان على «حل مقبول» يأتي من هذه الصفقة، ودعونا باكراً للخروج من سياسة الرهانات الفاشلة: سياسة الرهان على أوسلو بعد أكثر من ربع قرن على المفاوضات الفاشلة قدمت كل شيء للاحتلال ومن فشل إلى فشل، وألحقت بشعبنا الكوارث؛ سياسة الرهان على استئناف المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية المنفردة، التي أعلنت إفلاسها على يد وزير خارجية الإدارة الأميركية السابقة جون كيري في أبريل 2016، بعد أن رفض نتنياهو النزول عند متطلبات المفاوضات كما رسمتها الولايات المتحدة نفسها، وهي تجميد جزئي للاستيطان، وليس كلياً؛ سياسة الرهان على دور ما للرباعية الدولية مارس 2003 (الولايات المتحدة، روسيا الاتحادية، الاتحاد الأوروبي، الأمين العام للأمم المتحدة) التي دخلت في الموت السريري بعد أن همشتها الولايات المتحدة وأقصتها وعطلت عليها أي دور في رعاية العملية السياسية؛ وأخيراً، وليس آخراً، سياسة الرهان على أن الحل سيكون على يد ترامب وصفقته.الآن ماذا يقدم لنا ترامب؟!يقدم لنا حلاً، هو في الحقيقة، ليس حلاً سلمياً، بل هو إعلان حرب، تشنها إدارة الولايات المتحدة على شعبنا وحقوقه إلى جانب الإحتلال الإسرائيلي. «حل» يقوم على شطب القدس، وشطب حق العودة، وتشريع الإستيطان وضم الأرض، وتهويدها، والقبول، مقابل ذلك، بحكم إداري ذاتي على أجزاء من الضفة الفلسطينية، في خارطة لسلسلة من البقع الجغرافية المتناثرة. تفصل بينها المستوطنات، والطرق الإلتفافية والمواقع والحواجز العسكرية والأنفاق والجسور، انتزعت منها الأراضي الخصبة والغنية بالمياه. بلا سيادة فلسطينية، فالسيادة على الأرض والأمن والمعابر للاحتلال الإسرائيلي. حدودها يرسمها الإحتلال كيفما شاء تحت خطة «رؤية ترامب- نتنياهو». تخضع بشكل تام لسلطة إحتلال فاشي بغيض عنصري بامتياز. قطعان من السكان يعملون في خدمة الإقتصاد الإسرائيلي، وتحت الهيمنة الإسرائيلية، تشطب ثقافتهم وتاريخهم الوطني، وتزرع بدلاً من هذا كل قيم الإستسلام، والإنبطاح، والخداع، والخنوع والتبعية، واليأس القاتل، وفقدان الأمل بأي مستقبل وطني. أي بأقل كثيراً من الحالة التي يعيشها أهلنا في الـ 48، والذين يتمتعون، على الأقل، بالجنسية الإسرائيلية، وبحق المواطنة، وإن كانت مواطنة مشوهة خاضعة للتمييز العنصري (قانون القومية وحق تقرير المصير لليهود فقط). ما هو معروض علينا أدنى من هذا بكثير، قطعان من البشر، في حظائر سكانية، تدعى مدناً أو بلدات، يطوقها جيش الإحتلال، ويفرض عليها إجراءاته الكيفية، والكيدية، مقابل «سلام» يلغي الوجود الفلسطيني، ويفك عزلة إسرائيل، عربياً، ودولياً، ويدمجها في المنطقة، ويعزز مكانتها، بل ويفتح الباب لتسيّدها على المنطقة، مستفيدة من الدعم والإنحياز اللامحدود اللذين تقدمهما لها الإدارات الأميركية (السلاح، المال، السياسة).ما هو ردكم وما هي خطتكم ؟ردنا هو، ببساطة، التمسك بالبرنامج المرحلي (البرنامج الوطني) برنامج العودة، وتقرير المصير والدولة المستقلة.أما عن خطتنا، لتحويل برنامجنا إلى مهام كفاحية نضالية، في الصف الوطني، بين الجماهير، وفي المؤسسات الوطنية، في المناطق المحتلة عام 67، وفي مناطق الـ 48، وفي مناطق الشتات واللجوء، فإننا سبق وأن قدمناه في أكثر من محطة للحركة الوطنية الفلسطينية ولحركة التحرر العربية، ولأصدقائنا في المجتمع الدولي، وناضلنا وما زلنا نناضل من أجل تحقيقه. فنحن لم نعش لحظة واحدة في فراغ سياسي، بل كنا على الدوام في قلب المعركة على أكثر من محور، تشكل هذه المحاور في مجموعها التصدي لصفقة ترامب – نتنياهو (التي باتت الآن «رؤية» ترامب – نتنياهو) كما تم عرضها على الرأي العام في المؤتمر الذي عقده الثنائي، في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، في 28/1/2020.· على الصعيد الوطني الداخلي1) نعمل ونناضل من أجل تصحيح العلاقات بين فصائل م. ت. ف. وتصويبها، على أسس إئتلافية، تقوم على مبادئ الشراكة الوطنية، بديلاً عن سياسة التفرد والإستفراد، والإقصاء والتهميش، وبما يعيد لقيم الإئتلاف الوطني، والشراكة الوطنية إعتبارها؛ وبما يعزز مفهوم الوحدة الوطنية.2) إعادة الإعتبار للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية، وإعادة تسليحها وتفعيل الدوائر التي تعزز صلتها بالحركة الجماهيرية، وميادين العمل السياسي والدبلوماسي، كالدائرة السياسية، ودائرة شؤون اللاجئين والثقافية والتربية والتعليم والإعلامية، والمنظمات الشعبية.3 ) إعادة تشكيل المجلس الإداري للصندوق القومي في م. ت. ف. باعتباره الصندوق القومي لشعبنا، وظيفته أن يوفر الموازنات لمؤسسات م. ت. ف. وفصائلها، واتحاداتها، بموجب قرارات يرسمها المجلس الوطني، ملزمة للجنة التنفيذية، بما يعزز من صمود شعبنا واتحاداته، ونقاباته، وجمعياته، وأحزابه وقواه السياسية.4 ) الإنتقال إلى إنهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية على أسس ديمقراطية، عبر إنتخابات شاملة، رئاسة السلطة، وللمجلسين التشريعي (في السلطة) والوطني (في م.ت.ف) على أسس ديمقراطية، بنظام التمثيل النسبي، وبعتبة حسم لا تتجاوز 1 بالمئة، كما تمّ التوافق عليه وطنياً وتم تجسيده بقانون إنتخابي ملزم، يعيد المجلس الوطني انتخاب لجنته التنفيذية، الجديدة ولجانه البرلمانية، ما يمكن من توحيد شعبنا، في المؤسسة، وفي البرنامج، وفي الحقوق، وما يعزز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، الإطار الجامع لكل فصائل العمل الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني، وتياراته السياسية على اختلاف اتجاهاتها، تحت سقف البرنامج المرحلي، برنامج الإجماع الوطني، العودة وتقرير المصير والإستقلال.إن الوحدة الوطنية القائمة على أسس راسخة، ديمقراطية، مؤسساتية، برنامجية، وفق قيم ومفاهيم ومبادئ الإئتلاف والشراكة الوطنية في هذه المرحلة، مرحلة التحرر الوطني، بديلاً للإستئثار، والتفرد والتهميش والإقصاء، هو الممر الإجباري لضمان الفوز في معركة إسقاط «رؤية ترامب» وتحصين البيت الفلسطيني، وتحصين الحركة الوطنية، والحركة الشعبية، وتوفير الضمانات لإغلاق وسد الثغرات والنوافذ، تتسلل منها محاولات العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني، وخلق الإنقسامات في صفوفه، وتحويل قضيته الوطنية إلى مجرد وسيلة في حروب وصراعات إقليمية، يتم زج شعبنا فيها على حساب قضيته وحقوقه الوطنية، كأولوية قصوى، لا تعلو فوقها أية أولوية أخرى.أما على الصعيد السياسي فإن برنامجنا يستند إلى الخطوات التي تخرجنا من أوسلو واتفاقياته، وتحررنا من قيوده والتزاماته، لصالح العمل والنضال بمهام البرنامج الوطني، كما أعيد التأكيد عليه في قرارات المجلس المركزي في م.ت.ف في 5/3/2015، وأعيد التأكيد على هذه القرارات وتطويرها في قرارات المجلس المركزي في 15/1/2018 والمجلس الوطني في 30/4/2018 ويكون تفصيلها كالتالي:1) الإعلان رسمياً عن وقف العمل بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي، وإبلاغ ذلك في مذكرات رسمية، لدولة الإحتلال والمنظمات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومحكمة الجنايات الدولية والمحكمة العليا في لاهاي، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان وغيرها.2) سحب الإعتراف بدولة الإحتلال (إسرائيل) إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود 4 يونيو 67، ويتوقف الإستيطان وقفاً تاماً، عملاً بقرار مجلس الأمن في نهاية ديسمبر2016، وبإجماع أعضائه، رقم 2334.3) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال وقفاً تاماً، في كافة الميادين، وكافة الأشكال. وتكليف الأجهزة الأمنية بحماية شعبنا ضد الأعمال العدوانية لقوات الإحتلال وقطعان المستوطنين.4) الشروع في تطبيق مدروس لخطة الإنفكاك الإقتصادي عن دولة الإحتلال، كما رسمتها لجان الدراسة المكلفة من قبل اللجنة التنفيذية، والتي كان قد شارك في إحداها رئيس الحكومة الحالي محمد اشتيه، وهو صاحب الإقتراح بوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي في سياق مقاطعة إسرائيل إقتصادياً.5) وقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية، بذريعة مجابهة الإرهاب، في الوقت الذي تسم فيه الولايات المتحدة م. ت. ف. بأنها منظمة إرهابية، وأغلقت لها مكتب مفوضيتها في واشنطن. نحن حركة تحرر وطني، تقدمية ثورية في مضمونها، من المعيب أن تتعاون مع وكالة مخابرات، مهمتها الأبرز التخطيط للتخريب على الشعوب وعلى القوى التقدمية والديمقراطية والليبرالية الوطنية، والقوى الصديقة لنا في العالم.6) مد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة على حدود 4 يونيو67، ومقاضاة كل من ينتهك القوانين الفلسطينية من عناصر في قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين ومطاردتهم عبر الإنتربول، وعبر محكمة الجنايات الدولية.7) استرداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لسلطات الإحتلال، لتأكيد سيادة السلطة الفلسطينية وسيادة م. ت. ف. والشعب الفلسطيني، على نفسه وعلى أرضه.8 ) نقل جرائم الإحتلال والإستيطان والحصار لغزة، والإعتقالات الجماعية، والقتل في الشوارع بدم بارد، وإنتهاك قرارات الشرعية الدولية، إلى محكمة الجنايات الدولية، ومتابعة إجراءاتها إلى أن يمثل مجرمو الحرب الإسرائيليون أمام المحكمة، وينالوا جزاءهم العادل عما ارتكبوه بحق شعبنا من جرائم تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.9 ) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بالبناء على القرار 19/67 (نوفمبر2012) للجمعية العامة، الذي منحها العضوية المراقبة واعترف بها دولة تحت الإحتلال، وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.10 ) طلب الحماية الدولية لشعبنا ضد الإحتلال وضد الإستيطان.11 ) التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب عقد مؤتمر دولي لحل المسألة الوطنية الفلسطينية، بموجب قرارات الشرعية ذات الصلة، وفي فترة زمنية محددة، وبقرارات ونتائج ملزمة، ما يكفل لشعبنا التحرر من الإحتلال والإستيطان، والفوز بالدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.12 ) وعلى قاعدة هذا كله، وفي مقدمة هذا كله، استنهاض المقاومة الشعبية بكل الأشكال، ضد الإحتلال والإستيطان، نحو إنتفاضة شاملة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقود إلى عصيان وطني شامل، إلى أن يحمل الإحتلال والإستيطان عصاه ويرحل عن كل شبر من أرضنا المحتلة منذ 5 يونيو 1967.أما على الصعيد الوطني الشامل فإننا:· ندعو إلى مؤتمر وطني شامل، يجمع ممثلين عن شعبنا في مناطق الـ 48، والمناطق المحتلة عام 67، وفي الشتات والمهجر، لتوحيد برنامج النضال الوطني الفلسطيني، بما يضمن وحدة شعبنا، ووحدة حقوقه الوطنية وفق الخصوصية السياسية والقانونية والحزبية وغيرها، تحت راية م.ت.ف، ممثلنا الشرعي والوحيد، في مواجهة العدو الواحد، إحتلال واستعمار إسرائيل.أما بشأن مصير السلطة الفلسطينية؟· فإننا، وحسماً للجدل، نؤكد رفضنا حل السلطة الفلسطينية. نحن مع القرار الوطني في 28/1/2020، في الإجتماع القيادي الفلسطيني، بتعديل وظائفها من سلطة مقيدة بإتفاقيات أوسلو، إلى سلطة تلتزم تطبيق البرنامج الوطني، في الميدان، في الجانب الإقتصادي والأمني والخدماتي، وغيره، بما يوفر لشعبنا عناصر القوة والصمود والثبات في حرب الإستقلال التي يخوضها، تحت راية البرنامج المرحلي (البرنامج الوطني) لمنظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية، على قاعدة ديمقراطية انتخابية وحدوية.