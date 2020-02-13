سلطة المياه: توفير مصادر مياه بديلة لبئري بيت ايبا وعرابة لحين اصلاح الأضرار

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت سلطة المياه أن طواقمهما تتابع الأعطال والاضرار التي لحقت ببئري مياه بيت ايبا شمال نابلس وعرابة جنوب جنين، والتي أدت إلى توقفهما عن العمل.



وأوضحت سلطة المياه في بيان وصل "دنيا الوطن"، اليوم الخميس، أنه خلال المنخفض الجوي الأخير تأثرت اللوحات الكهربائية المسؤولة عن تشغيل بئر بيت ايبا الذي يغذي 14 قرية، من خلال ضخه لما يعادل 4500 كوب في اليوم، ما أدى إلى توقفه عن العمل، وللتخفيف من اثر تعطل البئر عملت سلطة المياه على توفير مصدر مياه بديل مؤقت يتم من خلاله تزويد القرى بما يعادل 2200 كوب في اليوم.



وأشارت إلى أن مشكلة فنية حدثت في بئر عرابة نتيجة اختلاط مواد طينية مع مياه الشرب أدت إلى حدوث كسر في المضخة وتوقفها عن العمل، وبالتالي توقف ضخ المياه الذي كان يصل إلى 1200 كوب في اليوم للمناطق والتجمعات الفلسطينية.



وفور حدوث العطل ولأهمية استمرار تزود هذه التجمعات بالمياه، سارعت طواقم سلطة المياه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستمرار وصول المياه للمواطنين من خلال إيجاد مصدر مائي بديل من مصادر سلطة المياه لضمان توفير كميات مياه لأهالي هذه المناطق، حيث تم تأمين مصدر مائي بقدرة ضخ تصل إلى 800 كوب في اليوم، ما يساهم في التخفيف من حدة المشكلة لحين العمل على الانتهاء من رفع المضخة واصلاح العطل الناجم فيها.



وأهابت سلطة المياه بالمواطنين التعاون معها من خلال الترشيد في استهلاك المياه لضمان عدم حدوث انقطاع فيها واستمرار الضخ الى المناطق المذكورة.