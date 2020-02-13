عبد الرحمن شديد: يجب تصعيد المقاطعة الشاملة للاحتلال

القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، لتصعيد المقاطعة الشاملة في وجه الاحتلال ومشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية.



وثمن شديد في تصريحات نقلها موقع حماس، الخطوة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإعلان عن القائمة السوداء بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية.



وأكد على أن المقاطعة ووقف التطبيع خطوات مهمة في حصار حكومة الاحتلال، التي تحاول تكريس الأمر الواقع ببناء مزيد من المستوطنات والوحدات الاستيطانية فوق أرضنا المحتلة.



ودعا شديد الدول العربية المهرولة للتطبيع لوقف تلك السياسة، مؤكدا على أن كيان الاحتلال غير شرعي ولازال يمارس سرقة الأرض ويحاول فرض الحلول بقوة السطوة الأمريكية التي أعطت الحق لنفسها بتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته فيما يسمى بـ "صفقة القرن".



وطالب شديد باستثمار الدعم والتضامن الأممي مع حقوق الشعب الفلسطيني في مقاطعة الاستيطان والمستوطنات داعيا لتصعيد حملة المقاطعة الوطنية لبضائع الاحتلال، وتجريم التعاون مع الاحتلال ومستوطناته في كافة المستويات.