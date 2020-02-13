محيسن: الرسالة التعليمية هي الأولوية لحركة (فتح)

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض التعبئة والتنظيم، بدور وكالة (أونروا) في العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية، ودورها الرائد، مؤكداً على ضرورة استمرار عملها.



وأوضح، أن الرسالة التعليمية هي أولوية بالنسبة لحركة فتح وللشعب الفلسطيني، وأنه سيعمل على مخاطبة الجهات المختصة بشأن هذه المسألة، حرصاً منه على أن لا تتأثر العملية التعليمية، لأن سلاح العلم هو الأول من أجل تحقيق حلم الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.



جاء ذلك، خلال لقاء محيسن بمديرة عمليات وكالة (أونروا) في الضفة الغربية، غوين لويس، صباح اليوم في مكتبه في مدينة رام الله، حيث بحث وضع مدارس (أونروا) في الضفة الغربية، خاصة بعد الأزمة المالية، التي تعاني منها في ظل الوضع المالي السيئ الذي تواجهه نتيجة الضغط المستمر عليها.



وأشاد محيسن بدور الوكالة في العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية، ودورها الرائد، مؤكداً على ضرورة استمرار عملها، مضيفاً أن الرسالة التعليمية هي أولوية بالنسبة لحركة فتح ولشعبنا الفلسطيني، وأنه سوف يعمل على مخاطبة الجهات المختصة بشأن هذه المسألة، حرصاً منه على ألا تتأثر العملية التعليمية، لأن سلاح العلم هو الأول من أجل تحقيق حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف



وطالبت غوين لويس من محيسن بضرورة عمل آلية لحماية طلاب المدارس ما دون سن الخامسة عشرة، وتحييدهم وعدم خروجهم إلى المسيرات والمظاهرات التي تعرض حياتهم وتعليمهم للخطر، وذلك من أجل ضمان استمرار عمل مدارس (أونروا) في المنطقة وعدم تعطيلها، ولكن مع بقاء ضرورة أن يتم توعية هذه الفئة الطلابية، بما تمر به القضية الفلسطينية، وما يواجهها من تحديات، بما في ذلك (صفقة القرن) داخل مدارس (أونروا) لأن الهدف الأساسي للوكالة، هو استمرار العملية التعليمة في الضفة الغربية .