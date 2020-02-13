الخارجية الفلسطينية: نُدين الهجوم الإرهابي على ثكنة عسكرية جزائرية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف مؤخراً، ثكنة للجيش الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية.



وأدى الهجوم لمقتل جندي جزائري، حيث أعربت دولة فلسطين قيادة وحكومةً وشعباً، عن وقوفها مع الجزائر الشقيقة قيادة، وحكومة وشعباً.



وقالت الخارجية: "تتقدم دولة فلسطين بالتعازي لذوي الشهيد، مؤكدة على إدانتها الإرهاب بجميع أشكاله".