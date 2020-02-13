وزير الدفاع التركي: سنتخذ كافة الإجراءات ضد من لا يلتزم بوقف النار في إدلب

آليات للجيش التركي على الحدود مع سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار في إدلب، بما في ذلك الراديكاليون، مؤكدا أن أنقرة "ستجبرهم على الالتزام".



وأكد في تصريحات لوكالة أنباء (الأناضول)، أن تركيا سترسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب السورية "بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما"، مضيفا أن أنقرة "ستقوم بمراقبة المنطقة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتوجه رتل من التعزيزات العسكرية، يضم عناصر من القوات الخاصة من مختلف الوحدات التابعة للجيش التركي في عموم البلاد، إلى الحدود مع سوريا.



وأوضحت الوكالة التركية أن الرتل وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوب تركيا، حيث أتم استعداداته الأخيرة هناك، قبل أن يتوجه إلى الوحدات الحدودية بواسطة ناقلات الجنود المدرعة.