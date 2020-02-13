شبيبة فتح تُطلق حملتها الدولية بعنوان: "نعرف.. ولن نسكت بعد اليوم"

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين، بياناً، ثمنت فيه

قرار مجلس حقوق الإنسان، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، التي أصدرت قائمة بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 36/ 31.



وأشار رئيس لجنة العلاقات الدولية لحركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين، رائد الدبعي، بأن شبيبة فتح بكل أذرعها الشبابية والطلابية الوطن والخارج، تشكر المفوضية السامة لحقو

الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت على موقها المبدئي وانتصارها لقيم الحرية والعدالة، ومبادئ حقوق الانسان، وقيامها بواجبها على الرغم من كل التحديات التي واجهتها، واستعار الهجوم الأمريكي، والإسرائيلي عليها.



وأشار إلى أن هذا الموقف التاريخي والوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، يستوجب اليوم من المجتمع الدولي ومن كل أصدقاء شعبنا، البدء الفوري بإدانة جميع الشركات التورطة في المنظومة الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ردع تلك الشركات عن الاستمرار في استثماراتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك جريمة تستحق العقاب.



فيما أشار الدبعي إلى أن شبيبة فتح، ستتواصل مع المنظمات الشبابية في مختلف دول وقارات العالم، ومع جميع شركائها، وأصدقاء شعبنا من أجل إطلاق حمتلها " نعرف ولن نسكت بعد اليوم.