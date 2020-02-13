حقوق الإنسان بالمنظمة: بعد نشر القائمة السوداء على دول العالم اتخاذ إجراءاتها القانونية

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، دول العالم باتخاذ إجراءاتها القانونية، ضد الشركات المنشورة اسماؤها في القائمة السوداء، وذلك وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، التي تُجرم انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي.



وقالت الدائرة في بيان لها صباح اليوم "إن دول العالم مطالبة بتطبيق ما وقعت عليه من اتفاقيات، وما صدر عن الأمم المتحدة ومجلس الامن والمؤسسات الدولية الأخرى من قرارات، والتي كلها تدين الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجرم الاستيطان الاستعماري، وانتهاكات حقوق الإنسان".



وأضافت: "أن نشر القائمة السوداء، يضع الدول أمام استحقاق أخلاقي وقانوني، يلزمها بالعمل على مقاضاة هذه الشركات ومقاطعتها، بسبب تعاونها مع الاستيطان الاستعماري في الأراضي المحتلة".



وأكدت الدائرة "أن القيادة الفلسطينية، ستلاحق هذه الشركات قضائياً عبر المحاكم الدولية؛ لمقاضاتها عن كل الجرائم والانتهاكات الناتجة عن النشاط الاستيطاني الاستعماري التي شاركت فيه، وإلزامها بدفع التعويضات للمواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك، وهذا يشمل مشاركتها بنهب خيرات ومقدرات الشعب الفلسطيني المختلفة".