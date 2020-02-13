ليبرمان: لا أمانع الانضمام لحكومة تضم أحزاب اليسار





وقال في تصريحات لإذاعة (الجيش): "إذا كانت الخطوط العريضة لتلك الحكومة مناسبة لي؛ فسأنضم لها"، كما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وأضاف: أن نصف نشطاء (ليكود)، يحلمون بانتخاب رئيس جديد لحزبهم مكان نتنياهو المُنافس على رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أنهم "يحلمون باليوم الذي ينتهي فيه هذا الكابوس".





وأثارت هذه التصريحات غضب معسكر اليمين الإسرائيلي، الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو.





وبحسب استطلاعات الرأي، فإن انتقال ليبرمان من معسكر اليمين إلى اليسار- الوسط، لن يُسعف الأخير، ولن يساعده بالحصول على عدد المقاعد المطلوبة في "كنيست"، لتشكيل الحكومة، تمامًا كما هو الحال في معسكر اليمين.





وعلّق نتنياهو على حديث ليبرمان، بالقول: إن الحكومة التي قد تجمعه بتحالف أحزاب اليسار، "لا يمكن أن تتشكل دون دعم (القائمة المشتركة)"، وهي تحالف الأحزاب العربية في (كنيست).





وقال تحالف (يمينا) المؤلف من أحزاب اليمين: إن "ليبرمان تمامًا كما المعارضة، يريد إيقاف الصهيونية المُتدينة".

رام الله - دنيا الوطنكشف زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، صباح الخميس، عن تقبله الدخول في حكومة، تضم تحالف أحزاب اليسار الإسرائيلي، (العمل-غيشر- ميرتس).