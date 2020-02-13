بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم الأحد عبر معبر رفح البري

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 2020/2/16.وقالت الوزراة في تصريح لها وصل "دنيا الوطن" إن السفر للحافلات من العاشرة حتى الثالثة عشر (الرقم 150) من كشف (2020/4).وشددت على أهمية التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، وقالت: إن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على منع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، وعلى التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.وطالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيل.