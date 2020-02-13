وزيرالحكم المحلي يفتتح "شارع 86" في القرارة ويطلع على احتياجات البلدة











رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، أمس الاربعاء، شارع رقم 86 في القرارة والممول من خلال المنحة الكويتية لإعادة اعمار قطاع غزة.جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير الحكم المحلي برفقة مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية د. توفيق البديري والوفد المرافق له للاطلاع على المشاريع التي تنفذها البلدية ومشروع رصف شارع 86 المنفذ من خلال الوزارة، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية أ.اسماعيل الاسطل وعدد من أعضاء المجلس البلدي واهالي المنطقة.ورحب رئيس البلدية خلال حفل الافتتاح الذي نظمته البلدية بوزير الحكم المحلي والوفد المرافق له وبكافة الحضور، مثنياً على دور الوزارة وجهودها في رصف الشارع، وكذلك تمويل مشاريع خدماتية ساهمت في تعزيز خدمات البلدية المقدمة للمواطنين.وأطلع رئيس البلدية وزير الحكم المحلي والوفد المرافق له على الشارع وأهميته للمنطقة كونه يمتد من شارع صلاح الدين غرباً حتى الطريق الدولي شرقاً، حيث يعد من أهم الشوارع في القرارة، موضحاً في الوقت ذاته الظروف والمعيقات الصعبة التي تمر بها البلدية.وبين الأسطل احتياجات القرارة من المشاريع التنموية والتطويرية والمتمثلة في تنمية وتطوير البنية التحتية فيها أهمها تعبيد الطرق خاصة شارع رقم 2 وكذلك انشاء شبكة للصرف الصحي، وانشاء مبنى المركز الثقافي الذي دمره الاحتلال خلال عدوان 2014، وغير ذلك من المشاريع التنموية.يشار الى ان شارع رقم 21 والمعروف بشارع (86) تم تنفيذه بتكلفة 540000دولار بتمويل من دولة الكويت ومن خلال وزارة الحكم المحلي.من جهته، أكد الصالح أن الوزارة ستبذل جهودها من خلال الجهات المانحة في دعم وتطوير البلديات في المحافظات الجنوبية والوقوف بجانبها وتوفير كل ما من شأنه أن يساهم في التنمية وتمكين المواطنين من الصمود بأراضيهم وحصولهم على كافة الخدمات.وأشاد بجهود البلدية ودورها في رصف الطرق الداخلية وربط المناطق والأحياء ببعضها وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل نفوذ البلدة.وأكد الصالح أن الزيارات الميدانية للهيئات المحلية على امتداد محافظات الوطن تهدف لتلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.وشكر المجتمع المحلي على مساهمته في انجاح تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية، كما ووجه الشكر لطواقم الوزارة والصندوق على انجازهم لهذه المشاريع بمهنية وكفاءة عالية.