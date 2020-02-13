شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي بغزة توضح حقيقة إزالة بيوت ومزارع بمنطقة المواصي برفح

سلطة الأراضي بغزة توضح حقيقة إزالة بيوت ومزارع بمنطقة المواصي برفح
أرض زراعية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت سلطة الأراضي، بغزة، اليوم الخميس، حقيقة إزالة بيوت بمنطقة المواصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونفى ماهر أبو صبحة، رئيس سلطة الأراضي، ما يُروّجه البعض حول إزالة بيوت ومزارع ودفيئات في المنطقة، مؤكداً أن ما يُثار هو شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال في تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: "يروّج البعض أننا قمنا بإزالة بيوت ومزارع ودفيئات في منطقة مواصي رفح، وهذا عارٍ عن الصّحة، وأن هؤلاء يحاولون تأجيج بعض الأحداث، واختلاق أخبار كاذبة لأهداف خاصة، يسعون لتحقيقها، ومن بينهم من يتاجر بأراضٍ حكومية".

وأكد أبو صبحة أنه ما زال هناك عشرات العائلات تسكن في المنطقة المذكورة، رغم أن إقامتهم غير قانونية على اعتبار أنهم يسكنون في أراضٍ حكومية، وليست خاصة بهم، مبيناً أن سلطة الأراضي، لا يمكن أن تلقي بأي مواطن في الشارع دون بديل.

وأوضح أن ما حدث في "مواصي رفح" هو أن "أحد المواطنين جاء من منطقة ثانية، وبدأ ببناء عمارة سكنية بمنطقة مواصي رفح
 في اعتداء واضح على أراضي الحكومة، وبدون أي مسوّغ قانوني أو رسمي، وهذا أمر مرفوض مطلقاً"، مشيراً إلى أنه تم توجيه إخطار لهذا المواطن بالتوقف الفوري عن عملية البناء في اليوم الأول، والتوقف عن الاعتداء على أراضي حكومية غير مملوكة له، مبيناً أن المواطن لم يُعطِ اهتماما لإخطار سلطة الأراضي، وواصل عملية البناء دون اكتراث، مما دفع سلطة الأراضي لاتخاذ المقتضى القانوني بإزالة هذا البيت؛ نظراً لمخالفته الصريحة والواضحة للقانون، وتمت إزالة عدد من السياجات على أراضٍ حكومية مجاورة للبناء الذي أُزيل.

وأشار رئيس سلطة الأراضي، إلى أنه تم الاعتداء على ممتلكات سلطة الأراضي، حيث قام أحدهم بتكسير زجاج بعض الآليات التابعة لسلطة الأراضي أثناء عملها الرسمي، موضحاً أن سلطة الأراضي لن تقف مكتوفة الأيدي، وستقوم بملاحقة المعتدين بالقانون، كما ستلاحق كل من يقوم بترويج الأخبار الكاذبة والشائعات، التي ليس لها أساس من الصحة.

وشدد أبو صبحة على أن سلطة الأراضي، ستواصل إزالة التعديات على الأراضي الحكومية وأنها لن تسمح بسرقة الأراضي الحكومية، وبيعها، وكأنها أراضٍ خاصة.

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