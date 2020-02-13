 الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد "شادي بنا" منفذ عملية القدس

الشهيد شادي بنا

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الشهيد شادي بنا (45 عامًا)، منفذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، حيث تم دفنه في مدينة حيفا، وسط طوق أمني.



وقالت العائلة: إن "شرطة الاحتلال، قيدت عدد المشاركين، حيث لم يتجاوز عدد المشيعين 35 شخصاً، وتم دفنه في المقبرة الإسلامية في حيفا"، وفق وكالة (الرأي).



وتم تسليم الجثمان ودفنه، رغم أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بعث مساء أمس الأربعاء، رسالة الى رئيس مكتب الأمن القومي، أوصى فيها بعدم تسليم جثمان منفذ عملية القدس.



واستشهد بنا في السادس من شباط/ فبراير الجاري، برصاص شرطة الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة القدس، بعد أن أطلق النار على قوات الاحتلال، وأصاب أحد الجنود.