الأسرى في سجن (الدامون) يعانون من ظروف اعتقالية قاسية



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن إدارة السجن، لا تزال ترفض نقل ممثليهم من البالغين لرعاية شؤونهم، فيما تبذل قيادة الحركة الأسيرة جهوداً لوضع حد للمعاناة المستمرة للأسرى الأطفال في سجون الاحتلال.



وأشارالمتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن هيئة الأسرى، تواصل جهودها على صعيد المتابعات القانونية مع كل من الصليب الأحمر الدولي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ لإطلاعهم على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، وما يواجهونه من تعذيب وسوء معاملة وإهمال طبي متعمد.

رام الله - دنيا الوطنأوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسنعبد ربه، أن الأسرى الذين نقلوا من سجن (عوفر) إلى (الدامون) قبل حوالي شهر، يعانون من ظروف اعتقالية قاسية، حيث تستفرد إدارة السجن بهم.