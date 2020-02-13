راصد: مُنخفض جوي يضرب البلاد بداية الأسبوع المقبل

صور تعبيرية

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن- مصطفى دوحان

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، أن منطقة بلاد الشام وعموم شرق البحر الأبيض المتوسط، ستتأثر بداية الأسبوع المقبل، بمنخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل ملموس مرة أخرى، وتصبح الفرصة مهيأة لهطول الأمطار فوق مناطق واسعة من البلاد.



وأضاف العلامي، لـ "دنيا الوطن": "المنخفض الجوي، متوقع أن يستمر إلى يوم الاثنين بحدة أقل من يوم الأحد، وهو منخفض جوي اعتيادي، وليس بالمنخفض القوي أو البارد جداً، منوهاً إلى أنه قادم من البحر المتوسط، ويحمل أمطاراً على مناطق واسعة من البلاد".



وقال: إنه قد تصل درجات الحرارة خلال المنخفض المقبل، إلى 12 درجة مئوية في المناطق الجبلية نهاراً، خلال يومي الأحد والاثنين، وفى المناطق الساحلية تصل درجات الحرارة من 16 إلى 17 درجة مئوية.



وأكد العلامي، أن هناك ارتفاعاً متوقعاً على درجات الحرارة، خلال اليوم الخميس، وغداً الجمعة، وتبقى الأجواء مستقرة ومشمسة ليوم السبت المقبل، حيث تتجاوز معدلاتها العامة بحدود ثلاث درجات مئوية.



وأوضح العلامي، أن سبب المنخفضات الجوية المتتالية، هو تمركز لمرتفع جوي قوي بمناطق وسط وغرب القارة الأوروبية، وهذا يعمل على دفع الكتل الهوائية الباردة، وطردها نحو شرق أوروبا، ومن ثم وصولاً إلى تركيا، ومنطقة شرق المتوسط، وبلاد الشام، مبيناً أن العلاقة في الغلاف الجوي عكسية، بين منطقة شرق المتوسط وشرق أوروبا، مع غرب أوروبا ووسطها.



وأشار، أن كمية الأمطار، خلال المنخفضات الجوية الماضية منذ بداية الموسم، قاربت على معدلاتها السنوية، وفى بعض المناطق تجاوزت معدلاتها السنوية العامة، وهذا يبشر بموسم مطري مميز، وموسم زراعي جيد، مقارنة بالسنوات الماضية.