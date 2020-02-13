شؤون فلسطينية

شاهر سعد: قرار حقوق الإنسان بحق الشركات العاملة بالمستوطنات انتصار جديد لشعبنا

شاهر سعد: قرار حقوق الإنسان بحق الشركات العاملة بالمستوطنات انتصار جديد لشعبنا
شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، قرار مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، بإصدار قائمة سوداء بأسماء الشركات العاملة في المستعمرات المقامة على الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967م، بأنه تجسيد فعال للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذ جريء لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

وأضاف سعد: "شعبنا يشعر بالشكر والامتنان تجاه السيدة باشيليت، المبدئي والشجاع لإلتزامها بحقوق الإنسان، وإيفائها بالتزاماتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 على الرغم من حملة الضغط التي تعرضت لها".

وأكد على أن مجلس حقوق الإنسان، انتصر بهذا القرار لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولقيم الحق والعدالة والإنسانية، مؤكداً على تمسكه بمحاسبة ومساءلة الشركات الإسرائيلية والدولية، المتورطة بدعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي في فلسطين.

وأوضح سعد، أن إصدار القائمة المذكورة، سيساهم في إنهاء تورط تلك الشركات في دعم المجهود الاقتصادي للاحتلال العسكري الإسرائيلي، بعد إلزامها قانونياً بوقف أنشطتها، كما إنه سيكبح جماح شركات مماثلة من العمل في المستعمرات؛ لكيلا تصبح عرضة للملاحقة والمساءلة القضائية.

وطالب في ختام تعقيبه على هذا التطور المهم، الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها المتعددة بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بضمان وقف نشاطات هذه الشركات التجارية في المستوطنات، وذلك تنفيذاً للقانون الدولي والدولي الإنساني.

ودعا حكومات العالم ومؤسسات المجتمع الدولي للعمل الموحد على هدى الشرعية الدولية، لوضع حد للفرار الإسرائيلي المتواصل من المساءلة والعقاب، ومحاسبتها مع داعميها على جميع جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

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