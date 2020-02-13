البرغوثي: القرار الأممي بشأن الشركات بالمستوطنات سيُعزز النضال الفلسطيني ضد (صفقة القرن)



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن هذا القرار،سيعزز النضال الفلسطيني ضد ما تسمى (صفقة القرن)، وسيعطي فرصة لحركة المقاطعة الدولية لاستثمار نشر هذه القائمة في مختلف الدول، والعمل على فرض عقوبات على كافة الشركات العاملة بالمستوطنات.



وأكد البرغوثي على ضرورة العمل ضمن ثلاثة مسارات، أبرزها: تعزيز المقاطعة الشعبية لهذه الشركات، وتفعيل التحرك على الصعيد الدولي للضغط على الدول منشأ هذه الشركات، بفرض عقوبات عليها، إضافة إلى رفع قضايا ضدها.

رام الله - دنيا الوطناعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، أن إصدار مجلس حقوق الإنسان، قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات، يمثل ضربة سياسية قوية لترامب ونتنياهو معاً، وصفعة لما تسمى (صفقة القرن).