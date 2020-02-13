بعد القرار الأممي.. وزير الاقتصاد يُوجّه تحذيراً للشركات العاملة بالمستوطنات



وطالب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، الدول المعنية بالضغط على الشركات المخالفة، للالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بطلب تعويضات من هذه الشركات لآنها تعمل بمستوطنات غير شرعية.



ورحب وزير الاقتصاد، بعمل هذه الشركات في دولة فلسطين في حال رغبتها، لكن بشرط الانفصال من العمل في المستوطنات والخضوع للمعايير والقوانين الفلسطينية.



وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أمس الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.



وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات.



وأوضح وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية هذه الشركات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطنحذر وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، الشركات العاملة في المستوطنات من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حال استمراها بالعمل في المستوطنات.