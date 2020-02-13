شؤون فلسطينية

عياش يثمن خطاب الرئيس عباس ويحذر من الدعوات للمساس به

عياش يثمن خطاب الرئيس عباس ويحذر من الدعوات للمساس به
الرئيس عباس في مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
ثمن عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، خطاب الرئيس، أمام مجلس الأمن الدولي، والذي عبر عن إرادة الشعب الفلسطيني الحرة، في رفضه لصفقة الذل والعار.

وأكد عياش في تصريح صحفي من مقر إقامته في بوخارست برومانيا، التفافه ووقوفه خلف الرئيس محمود عباس، ودعمه الكامل لمواقفه، التي وردت في خطابه، محذراً في نفس الوقت من الدعوة الخطيرة التي أطلقها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة للرئيس، للتنحي، وتصويره كأنه عقبة أمام السلام.

واعتبر، أن استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني، واستهداف لحقوقنا الوطنية، وحقنا في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال، مشدداً على أن الرئيس لن يركع أو يستسلم، مهما كان نوع التهديد.

وشدد على أن ما جاء في خطاب الرئيس برفضه لصفقة القرن يعبر عن كل فلسطيني ووطني حر متمسك بأرضه وثوابته، يرفص التنازل عن الحقوق الوطنية المشروعة، خاصة في موضوع القدس، واللاجئين، والدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران.

ودعا عضو المجلس الوطني، شعبنا للوحدة في وجه هذه الدعوات الخطيرة، وكذلك إنهاء الانقسام، والالتفاف حول الرئيس، الذي يقف بقوة وصلابة في وجه (صفقة القرن).

وتمنى عياش، أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، في تنفيذ وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة.

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