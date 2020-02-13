هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الموجه العام لأسرى (فتح) إلى العزل الانفرادي

الأسير عز الدين العطار

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة معتقل (مجدو) أبلغت الأسير عز الدين العطار (الموجه العام لأسرى حركة فتح) بنقله إلى زنازين العزل الانفرادي، بدون أي مبرر يستدعي لذلك.



وأوضحت الهيئة، أن الأسير العطار(37 عاماً) من مدينة طولكرم، معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن لـ (21) عاماً، وهو أحد الحالات المرضية القابعة في سجون الاحتلال، فهو يعاني من آلام حادة في الظهر، بسبب وجود ديسكات في ظهره منذ العام 2004.



وأشارت الهيئة إلى أن إدارة السجن، بقيت تمتنع عن نقله إلى المستشفى حتى العام 2010، وبعد ذلك نقلته لإجراء الفحوص الطّبية، وأعادته إلى السّجن بدون علاج، وقبل عدّة أشهر نقلته للمستشفى مرّة أخرى، وتقرّر إجراء عملية جراحية له بعد تفاقم حالته الصّحية، واشتداد الآلام عليه وتكوّن صعوبة في المشي لديه، إلّا أنه لم يخضع لها حتى الآن، وما يزال يعتمد على تناول المسكّنات كعلاج له.