حملة المقاطعة تُرحب بإصدار قائمة بالشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات

فعالية لحملة المقاطعة

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت حملة المقاطعة- فلسطين، اليوم الخميس، بإصدار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قائمة بأسماء الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية، والمتواطئة في الاستيطان.



واعتبرت الحملة أن هذه الخطوة انتصار للقانون الدولي، وتساهم بشكل كبير في حماية الحقوق الفلسطينية، وتفكيك المنظومة الاستعمارية غير الشرعية على الأراضي المحتلة.



وأكدت الحملة في بيانها على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات العملية لإلزام هذه الشركات بمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإيقاف كافة أعمالها المخالفة، وتعاوناتها المختلفة مع دولة الاحتلال، والفصل العنصري.



كما ودعت الحملة المؤسسات الأممية والحقوقية، وأحرار العالم، لمزيد من الضغط، وبذل الجهود؛ للوقف إلى جانب الحق الفلسطيني، وعزل الاحتلال، وفضح جرائمه أمام العالم، والضغط عليه؛ لوقف عدوانه وحصاره للشعب الفلسطيني.