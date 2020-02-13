مسمار: الإصدار الأممي بقائمة الشركات العاملة بالمستوطنات ردٌ على محاولات شرعنة الاحتلال



كما أوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن إصدار القائمة، جاء التزاماً بقرار مجلس حقوق الإنسان، الصادر في أيلول/ سبتمبر الماضي، وانسجاماً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بشأن الجدار والاستيطان.



ودعا رئيس الدائرة السياسية في المجلس الوطني، الدول التي تتعامل مع تلك الشركات، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بوقف التعامل معها، وإغلاقها.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الدائرة السياسية في المجلس الوطني، خالد مسمار: إن إصدار الأمم المتحدة قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات، يمثل رداً على محاولات شرعنة الاحتلال، وامتثالاً للقانون الدولي والإنساني.