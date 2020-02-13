شؤون فلسطينية

وزير العدل: نعمل على ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة بالمستوطنات والعاملين فيها

وزير العدل: نعمل على ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة بالمستوطنات والعاملين فيها
استيطان في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العدل الفلسطيني، محمد شلالدة، أن الوزارة بالتعاون مع الخارجية، تعملان على التحضير لإعداد تصور من أجل ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين فيها من مختلف الجنسيات، باعتبارهم مرتكبي جرائم بحق أبناء شعبنا.

وطالب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالمسارعة في وضع اتفاقية دولية تحرّم مشاركة الشركات من كافة دول العالم، في دعم ومساعدة الاستيطان بكافة أشكاله.

وأكد شلالدة تكريس كافة الجهود في أسرع وقت ممكن؛ لتقديم هذه الشركات ضمن لائحة الاتهام، وتحميل المسؤولية للدول التي رخصت لها بالعمل، كونها تنتهك حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبر شلالدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بمثابة وثيقة مهمة جداً، وتتمتع بقيمة قانونية، تساهم في تسهيل مهمة الملاحقة لجنسيات الشركات لدى القضاء الوطني، وخطوة نحو حماية وتعزيز التمتع الفعال لأبناء شعبنا بحقوقهم الإنسانية.

وجدد وزير العدل، التأكيد على أن هذه الخطوة جاءت أيضاً تطبيقاً وتأييداً لقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان، الذي يدعو الدول لعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للسلطة القائمة بالاحتلال.

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