مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يكشف سبب اختصار عدد الشركات العاملة بالمستوطنات



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن المجلس، اختصر عدد الشركات في القائمة إلى 112 شركة من أصل 307، لأن بعض الشركات تعهدت لمكتب المفوض السامي، بعدم تجديد عقودها للعمل داخل المستوطنات.



وحذّر خريشة، أي شركة تتعاون مع تلك التي تعمل في المستوطنات، فإنه سيتم تصنيفها أيضاً ضمن الشركات المخالفة للقانون، مشيراً إلى أن فلسطين، ستعمل لاحقاً على متابعة كافة الشركات المخالفة بشكل مدروس من قبل مجموعة من الخبراء والفنيين المختصين.



وجدّد خريشة التأكيد على مواصلة التحركات واللقاءات مع عدد من السفراء والدول؛ تحضيراً لجلسة مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل؛ لشرح القرارات التي ستقدمها فلسطين، ومحاولة كسب التأييد والدعم الدولي لهذه القرارات.



وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أمس الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.



وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة في أعقاب نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات.



وأوضح وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية هذه الشركات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطنطالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إبراهيمخريشة، الشركات العاملة في المستوطنات، وعددها 94 شركة محلية و18 من دول مختلفة، بالتعاطي مع قرار المجلس بشكل جدي، ووقف عملها بالمستوطنات.