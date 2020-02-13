شؤون فلسطينية

عريقات: الاثنين المقبل سنُخاطب الشركات العاملة بالمستوطنات لإغلاق مقارها وفروعها

عريقات: الاثنين المقبل سنُخاطب الشركات العاملة بالمستوطنات لإغلاق مقارها وفروعها
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب 
عريقات، أنه ستيم الاثنين المقبل، تسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي إليها الشركات العاملة بالمستوطنات، والتي أعلنت الأمم المتحدة أمس، قائمة بأسمائها لمطالبتها بإغلاق مقارها وفروعها.

وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أنه في حال عدم استجابة هذه الشركات لمطالبنا، فإنه سيتم ملاحقتها قضائياً في المحاكم الدولية، للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية.

وقال عريقات:إن إصدار الأمم المتحدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، يشكل انتصاراً للحق الفلسطيني، والقانون الدولي، في الوقت الذي يعتزم فيه نتنياهو ضم المستوطنات، بدعم من إدارة ترمب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية، وفرص تحقيق السلام، وخلق نظام دولي جديد، يستند إلى سيطرة القوة والأحادية.

وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أمس الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة في أعقاب نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات. 

وأوضح وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية هذه الشركات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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