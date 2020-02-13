نادي الأسير: اليوم موعد الإفراج عن الأسير رومل عطوان

الأسير رومل عطوان

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، إن اليوم الخميس، موعد الإفراج عن الأسير رومل عطوان (42 عاماً)، من بلدة خاراس قضاء الخليل، بعد اعتقال استمر (18) عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



ووفق نادي الأسير، فإن عطوان، يعتبر من الأسرى الفاعلين، إذ لعب دوراً قيادياً وتنظيمياً وثقافياً على مدار سنوات اعتقاله، وسيتم الإفراج عنه من سجن (نفحة).