شؤون فلسطينية

مستشار اشتية: تجميد العمل بالمرسوم الرئاسي الخاص بالتقاعد المبكر للعسكريين

مستشار اشتية: تجميد العمل بالمرسوم الرئاسي الخاص بالتقاعد المبكر للعسكريين
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، عبد الإله الأتيرة، أنه تم تجميد العمل بالمرسوم الرئاسي الخاص بالتقاعد المبكر للموظفين العسكريين.

وقال الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: "تم تجميد العمل بالمرسوم الرئاسي، الخاص بالتقاعد المبكر للموظفين العسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيراً إلى أن ذلك تم لدراسة بعض القضايا المتعلقة بالمرسوم.

وفي وقت سابق، كشف الأتيرة، تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص بالتقاعد المبكر للموظفين العسكريين، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقع بداية الشهر الجاري، مرسوماً رئاسياً لتقاعد الموظفين العسكريين في كافة محافظات الوطن.

وأوضح الأتيرة، لـ "دنيا الوطن"، أن المرسوم الرئاسي، هو نفسه المرسوم السابق مع إضافة جملة، أن التقاعد المبكر، سيكون اختيارياً لمن أمضى خمسة عشر عاماً في الخدمة العسكرية، مشدداً على أن التقاعد، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية. 

وأضاف الأتيرة: "يمكن لم يرغب بالتقاعد مراجعة الجهاز العسكري الخاص به، ولا يوجد توجه في الوقت الراهن لتطبيق التقاعد الإجباري للعسكريين، كما أنه لا يشمل الموظفين المدنيين". 

ونفى الأتيرة، الأنباء التي يجري تداولها حول نية الحكومة الفلسطينية، تطبيق التقاعد على كافة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، قائلاً: "الأيام المقبلة، ستحمل بشريات كبيرة للموظفين في قطاع غزة". 

وصادق الرئيس محمود عباس في الخامس من الشهر الجاري، على مرسوم رئاسي خاص بتعديل قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية رقم (9) لسنة 2017، والذي يتضمن فتح باب التقاعد المبكر لجميع أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة.

وحسب قرار القانون المعدل، فإن التقاعد المبكر، سيكون اختيارياً لمن يرغب بالحصول عليه، شريطة أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً في الخدمة العسكرية. 

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