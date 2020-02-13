موشيه يعلون: السنوار أدرك أن نتنياهو لا يريد تصعيدًا قبل الانتخابات

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، الأسبق، موشيه يعلون، اليوم الخميس: إنه لا يوجد سلام مع حركة (حماس)، منتقداً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو.



وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أنا مقتنع بأن يحيى السنوار، أدرك أن نتنياهو لا يريد تصعيدًا قبل الانتخابات، بينما يعيش سكان غلاف غزة في حالة لا تطاق".



وتابع يعلون: "لا يمكن لبلد بأكمله أن يكون رهينة لمتهم- نتنياهو- لا يريد ترك منصبه".



وكان نتنياهو ردّ على سؤال لإذاعة جيش الاحتلال، بشأن المفاجأة التي يعدها لحركة حماس، حيث سأله المذيع: "هل اغتيال السنوار وارد في ذلك؟".



وأجاب، وفق إذاعة الجيش: "أنا لا أفصح عن خططنا التشغيلية، سنفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس والجهاد".



وأضاف نتنياهو: "لا يوجد حل سحري لمشكلة غزة، من الممكن اتخاذ إجراء قوي للغاية، ولن أشرح ذلك، إما أن تتوقف الصواريخ والبالونات نهائياً، أو سيكون هناك تحرك عسكري مختلف".