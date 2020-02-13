موشيه يعلون: السنوار أدرك أن نتنياهو لا يريد تصعيدًا قبل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، الأسبق، موشيه يعلون، اليوم الخميس: إنه لا يوجد سلام مع حركة (حماس)، منتقداً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أنا مقتنع بأن يحيى السنوار، أدرك أن نتنياهو لا يريد تصعيدًا قبل الانتخابات، بينما يعيش سكان غلاف غزة في حالة لا تطاق".
وتابع يعلون: "لا يمكن لبلد بأكمله أن يكون رهينة لمتهم- نتنياهو- لا يريد ترك منصبه".
وكان نتنياهو ردّ على سؤال لإذاعة جيش الاحتلال، بشأن المفاجأة التي يعدها لحركة حماس، حيث سأله المذيع: "هل اغتيال السنوار وارد في ذلك؟".
وأجاب، وفق إذاعة الجيش: "أنا لا أفصح عن خططنا التشغيلية، سنفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس والجهاد".
وأضاف نتنياهو: "لا يوجد حل سحري لمشكلة غزة، من الممكن اتخاذ إجراء قوي للغاية، ولن أشرح ذلك، إما أن تتوقف الصواريخ والبالونات نهائياً، أو سيكون هناك تحرك عسكري مختلف".
قال وزير الجيش الإسرائيلي، الأسبق، موشيه يعلون، اليوم الخميس: إنه لا يوجد سلام مع حركة (حماس)، منتقداً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أنا مقتنع بأن يحيى السنوار، أدرك أن نتنياهو لا يريد تصعيدًا قبل الانتخابات، بينما يعيش سكان غلاف غزة في حالة لا تطاق".
وتابع يعلون: "لا يمكن لبلد بأكمله أن يكون رهينة لمتهم- نتنياهو- لا يريد ترك منصبه".
وكان نتنياهو ردّ على سؤال لإذاعة جيش الاحتلال، بشأن المفاجأة التي يعدها لحركة حماس، حيث سأله المذيع: "هل اغتيال السنوار وارد في ذلك؟".
وأجاب، وفق إذاعة الجيش: "أنا لا أفصح عن خططنا التشغيلية، سنفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس والجهاد".
وأضاف نتنياهو: "لا يوجد حل سحري لمشكلة غزة، من الممكن اتخاذ إجراء قوي للغاية، ولن أشرح ذلك، إما أن تتوقف الصواريخ والبالونات نهائياً، أو سيكون هناك تحرك عسكري مختلف".
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