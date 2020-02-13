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شؤون فلسطينية

استخبارات الاحتلال: شباط 2020 هو الأعنف منذ سنوات بالضفة الغربية

استخبارات الاحتلال: شباط 2020 هو الأعنف منذ سنوات بالضفة الغربية
اشتباكات سابقة في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير استخباري إحصائي إسرائيلي، بأن الثلث الأول من شهر شباط/ فبراير الحالي، هو الأعنف منذ سنوات، في إشارة إلى ارتفاع ملموس في عمليات الضفة الغربية المحتلة.

وبين التقرير الأسبوعي لمركز تابع لشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال، أن الأسبوع الماضي، اتسم بعودة العمليات بشتى أنواعها، وفي فترة قياسية، حيث أصيب العشرات من الإسرائيليين بجراح "غالبيتهم من الجنود" في سلسلة من العمليات.

وذكر التقرير الذي نشره موقع (حرية نيوز) تنفيذ 3 عمليات في السادس من الشهر الجاري، عمليتان منها في القدس، والثالثة في الضفة الغربية، الأولى عملية دهس نفذها شاب مقدسي، وأصيب خلالها 12 جندياً من لواء (جفعاتي)، أحدهم بجراح خطرة والبقية بجراح ما بين متوسطة إلى طفيفة.

وفي اليوم الذي يليه، اعتقلت قوات الاحتلال منفذ العملية الشاب سند خالد الطرمان (25 عاماً)، وهو من سكان حي الطور في القدس المحتلة.

وحسب التقرير، فإن منفذ العملية قام بتنفيذها بإلهام من الشهيد باسل الأعرج، الذي كان يترأس خلية عسكرية فلسطينية، واستشهد بعملية اغتيال إسرائيلية في رام الله في آذار/ مارس من العام 2017، حيث كتب منفذ عملية الدهس على صفحته على (فيسبوك) وقبل تنفيذه للعملية عبارة مقتبسة من وصية الشهيد الأعرج، وهي: "وجدت أجوبتي".

وفي اليوم نفسه، أقدم مقاوم فلسطيني، وفي عملية من مسافة الصفر، على استهداف مجموعة من جنود الاحتلال إلى الغرب من رام الله بالرصاص، أصيب على إثرها جندي إسرائيلي بجراح، وانسحب المنفذ من المكان بسلام.

كما نفذ فلسطيني ثالث خلال ساعات بعد ظهر نفس اليوم، عملية إطلاق نار على أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس مستهدفاً مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال، فأصاب أحدهم بجراح طفيفة، واستشهد بعد استهدافه بالرصاص، حيث تبين بأنه فلسطيني من سكان مدينة حيفا، وقد اعتنق الإسلام حديثاً.

وفي ذات اليوم، قتلت قوة خاصة من جيش الاحتلال اثنين من عناصر الأمن الفلسطيني، أثناء اقتحامها لجنين، وهدم منزل الأسير أحمد قنبع، وتعرضت القوة الإسرائيلية لإطلاق نار من مقاومين فلسطينيين.

وفي اليوم التالي، استشهد الشاب بدر هرشة (19 عاماً) وذلك خلال مواجهات قرب الجدار الفاصل بطولكرم.

أما في الخامس من الشهر الحالي، فقد استشهد فلسطيني في الخليل، بعد إلقاء زجاجات حارقة تجاه مجموعة من جنود الاحتلال، أصيب خلالها جندي، جراء استهدافه بزجاجة حارقة.

ولفت التقرير إلى أن هذا الشهر، شهد عودة لعمليات إطلاق النار والدهس، حيث أصيب جنود ومستوطنون لأول مرة منذ 5 أشهر.

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