عبد الرحمن زيدان: نشر مجلس حقوق الإنسان قائمة الشركات الإسرائيلية تطور مهم

القيادي في حركة حماس عبد الرحمن زيدان

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن زيدان، بنشر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العامل في المستوطنات، مؤكداً أنه تطور مهم يمكن البناء عليه.



وقال زيدان، في تصريحات صحفية وصلت "دنيا الوطن": إن نشر قاعدة البيانات هذه، هو تطور يمكن البناء عليه لمجابه الغطرسة الأمريكية، المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.



ولفت زيدان إلى أن هذه خطوة من سلسلة خطوات تتراكم، لإفشال الدعاية الصهيونية، وإبقاء هذا الكيان وتوسعه السرطاني كياناً غريباً منبوذاً شاذاً خارجاً عن القانون الدولي.



وشدد زيدان على أن هذه الخطوة، تستدعي جهداً رسمياً وشعبياً لتعزيز المقاطعة في ظل الدعوات المشبوهة للتطبيع مع إسرائيل من قبل الأنظمة العربية، التي تتناغم مع إدارة ترامب.



كما دعا زيدان الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية؛ لمعاقبة هذه الشركات، ومن يتعاون معها.



من جهته، رد الاحتلال الإسرائيلي، بقطع علاقاته مع المفوضية الأممية "لحماية هذه الشركات المستهدفة".



وتضم القائمة 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، والتي يعتبرها القانون الدولي "غير قانونية" بينها شركات "اير بي ان بي" و"اكسبيديا" و"تريب آدفايزور".