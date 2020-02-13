سلطات الاحتلال تشق طريقاً لربط مستوطنات جنوب نابلس بالأغوار

طرق بين مستوطنات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طريقاً استيطانياً، يربط بين مستوطنتي (عيلي) و(شيلو) المقامتين على أراضي المواطنين جنوب نابلس مع مستوطنات الأغوار.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن الطريق الاستيطاني، يصل طوله إلى نحو ثمانية كيلومترات، ويمر من أراضي زراعية خصبة في قرى دوما وتلفيت وقريوت والمغير جنوب نابلس، حتى أراضي قرية فصايل بالأغوار الوسطى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن الطريق الاستيطانية، تبدأ من معسكر "جبعيت"، مروراً بأراضي عين الرشاش وأم الحجر وجورة الرسم ورغبان والزمارة وأم سويعدة، وصولاً إلى أراضي قرية فصايل.



وأكد دغلس، أن مشروع شق الطرق من أخطر المشاريع التي تنفذها حكومة الاحتلال، من حيث المساحة، والاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتقييد حركة المواطنين الفلسطينيين.



وأقرت الحكومة الإسرائيلية، عام 2014 مخططاً ضخماً لشق عشرات الطرقات والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، بهدف الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة.