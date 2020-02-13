"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج (طموح 2) والمياومة





وكانت "المالية" صرفت خلال الأيام القليلة الماضية، رواتب الموظفين الحكوميين بغزة، بنسبة 40%.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) والمياومة عن شهر 11/2019.وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "تعلن عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) والمياومة عن شهر 11/2019 اليوم الخميس 13/02 في كافة فروع بنك البريد"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.