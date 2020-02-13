"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج (طموح 2) والمياومة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) والمياومة عن شهر 11/2019.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "تعلن عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) والمياومة عن شهر 11/2019 اليوم الخميس 13/02 في كافة فروع بنك البريد"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.
أعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) والمياومة عن شهر 11/2019.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "تعلن عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) والمياومة عن شهر 11/2019 اليوم الخميس 13/02 في كافة فروع بنك البريد"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.
وكانت "المالية" صرفت خلال الأيام القليلة الماضية، رواتب الموظفين الحكوميين بغزة، بنسبة 40%.
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