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شاهد: نصر الله يفضل الموت بدلاً من قاسم سليماني ويُدمع متأثراً

شاهد: نصر الله يفضل الموت بدلاً من قاسم سليماني ويُدمع متأثراً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة (يونيوز) الإيرانية، مقتطفات من مقابلة مصورة مع الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني حسن نصر الله، التي من المقرر أن تذاع كاملة مساء اليوم الخميس.

وروى نصر الله، فرضية، أن يأتي فيها ملك الموت، ويخيره بين قبض روحه أو روح القائد الراحل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وقال: "كنت لأقول لملك الموت قطعاً: خذني واترك قاسم سليماني"، فيما أفادت الوكالة الإيرانية بأن الأمين العام لـ"حزب الله" سيشرح جوانب من العلاقات التي ربطت قواته بالحرس الثوري الإيراني في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، قبل أن يتعرف على قائد فيلق القدس قاسم سليماني في عام 1998.

وكشف عن بدء العلاقة بين الحرس الثوري، و(حزب الله) بعد التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية في 1982، مشيراً إلى أن قوات إيرانية مكونة من عناصر الجيش، والحرس الثوري دخلت الأراضي اللبنانية، بأوامر من المرشد الإيراني الأول الخميني.

وسرد نصر الله، تفاصيل حوار دار بينه وبين سليماني "الذي وصل منتصف الليل إلى بيروت، وطلب من نصر الله تقديم 120 قيادياً عسكرياً حتى بزوغ الفجر".

وعن لحظة تلقيه نبأ اغتيال سليماني، قال نصر الله: إنه كان يلقي نظرة خاطفة على شاشة التلفزيون، عندما قرأ خبراً عاجلاً عن استهداف سيارة في مطار بغداد.

 

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