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شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر يناير

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر يناير
أحد اسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، سجل انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، بواقع 0.20% في القدس، وبمقدار 0.17% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.57% في قطاع غزة.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 7.74%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.59%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.62%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.49%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.33%، وأسعار البيض بنسبة 1.92%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مع شهر كانون الثاني/ يناير 2019 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.26%، بواقع 3.22% في القدس، وبنسبة 1.26% في الضفة الغربية، وبارتفاع طفيف نسبته 0.02% في قطاع غزة.

وأشار الاحصاء إلى أن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس، سجل انخفاضاً مقداره 0.20% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 24.10%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 4.98%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.88%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.66%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.56%، وأسعار الأرز بمقدار 1.27%، رغم من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.06%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.78%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.49%.

وبين أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية سجل انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 10.01%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.24%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.64%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.15%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.02%.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة، ارتفاعاً نسبته 0.57% خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.06%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.50%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.06%، وأسعار البيض بنسبة 4.91%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.44%، رغم انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 21.76%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 3.28%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.34%.

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