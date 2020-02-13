"المرور" بغزة: إصابة واحدة في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية





وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الخميس: حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت إدارة المرور إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، مشيرة إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة، بغزة، إنه تم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي طرق، نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.