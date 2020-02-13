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الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة

الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتلة (بيارق الخير) النيابية العراقية، إكمال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، تشكيلته الوزارية الجديدة.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي، وفق وكالة الأنباء العراقية، ان "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة، وسيعلن عنها الأحد المقبل".

وأضاف الخالدي، أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء المستقيل، ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية"، موضحاً أن هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تعهّد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف، ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد، وتوفير فرص العمل، وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي للاستقالة.

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