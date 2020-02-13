الاحتلال يُطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي حي الشجاعية

حدود بين غزة وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار تجاه الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل شرقي حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.



كما أطلقت زوارق الاحتلال، النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.