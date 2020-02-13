نفتالي بينت: بدون فرض السيادة لن ندخل الحكومة





جاء ذلك، خلال اجتماع لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب، في (كفار همكابيا)، مساء أمس الأربعاء، وقال: "طوال الوقت ينشرون الأكاذيب والشائعات، بأننا سنمضي مع غانتس، ومع هذا ومع ذاك، من الواضح أننا سننضم إلى الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو".





وتابع: "لن أنضم تحت أي ظرف من الظروف إلى حكومة غانتس ولبيد اليسارية، والمناهضة للمتدينين، وإلحاق الأذى بكل ما نؤمن به، نحن بدون فرض السيادة لن ندخل الحكومة"، وفق ما نقلت صحيفة (معاريف).



وأشار بينت إلى قرار إنشاء الحي اليهودي الجديد في الخليل، وقال: "منذ حوالي شهرين، قررت بعد 22 عامًا من عدم بناء منزل واحد في الخليل، الموافقة على بناء حي جديد في الخليل.





وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي: "تلقيت تحذيرات لا نهاية لها، وفهمت سبب خوف أسلافي، رئيس الوزراء نتنياهو وليبرمان وبوجي، لكنه تم انتخابنا للحكم وفقًا لقيمنا، لقد اتخذت قراراً وصادقت على بناء الحي".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي، رئيس حزب (يمينا)، نفتالي بينت، إن حزبه لن يدخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إلا في حال فرض السيادة على المستوطنات، وغور الأردن، وشمال البحر الميت.