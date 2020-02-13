دولي

أمريكا: روسيا والصين تمثلان تهديداً لنا في القارة الأفريقية

أمريكا: روسيا والصين تمثلان تهديداً لنا في القارة الأفريقية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد القوات البرية الأمريكية في إفريقيا، الجنرال روجر كلوتير، ان روسيا والصين، تمثلان تهديداً على الولايات المتحدة في القارة الإفريقية.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، عجز الجنرال الأمريكي عن تسمية أي دول محددة في إفريقيا، ذات "وجود روسي"، لكنه تحدث عن نشاط من وصفهم بـ "مرتزقة روس" في القارة الإفريقية، قائلاً: إنهم يقومون باستخراج الموارد الطبيعية، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، وفق (روسيا اليوم). 

كما اعتبر كلوتير حركة "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أحد أكبر التهديدات في إفريقيا، مضيفاً: "نحن نتابع الأوضاع باهتمام، لكن المنافسة مع روسيا والصين في القارة تتسم بأهمية خاصة".

وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة، أطلقت حملة لتشويه سمعة روسيا فيما يخص تعاونها مع الدول الإفريقية.

بدورها، وصفت الصين التصريحات الأمريكية حول تعزيز الوجود الصيني في إفريقيا، ووجود "برنامج تجسسي" صيني هناك بأنها "سخيفة".

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