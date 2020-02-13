دولي

ترامب: إنهاء الفلبين لاتفاقها العسكري معنا سيُوفر المال للخزينة

ترامب: إنهاء الفلبين لاتفاقها العسكري معنا سيُوفر المال للخزينة
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التعليق جدياً على قرار الرئيس الفلبيني رودريغو  دوتيرتي، إنهاء اتفاق عسكري قائم منذ عقود، قائلًا إنه لا يمانع حقاً، وسيوفر المال على خزينة بلاده.

وعندما سئل ترامب، عما إذا كان سيحاول إقناع دوتيرتي بإعادة النظر في قراره، قال للصحفيين في البيت الأبيض: "حسناً، لم أفكر أبداً في أن أكون صادقا، لقد ساعدنا الفلبين كثيراً، لقد ساعدناهم في هزيمة تنظيم الدولة، لا مانع حقاً إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك، حيث سنوفر الكثير من المال، وجهات نظري مختلفة عن الآخرين"، وفق (روسيا اليوم). 

ومع ذلك، قال ترامب: إن لديه علاقة "جيدة جداً" مع دوتيرتي وأضاف: "سنرى ما سيحدث".

وأعلن دوتيرتي عن إنهاء "اتفاقية القوات الزائرة" التي استمرت عقدين من الزمن يوم الثلاثاء الماضي، وهي خطوة وصفها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بــ "المؤسفة"، مع أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول في غضون 180 يوماً.

وقرار دوتيرتي الذي أشعله إلغاء الولايات المتحدة، تأشيرة دخول لقائد شرطة سابق قاد حربه الدموية على المخدرات، يمكن أن يعقد المصالح العسكرية الأمريكية في منطقة آسيا، والمحيط الهادئ مع تزايد طموحات الصين.

وقال ممثل الرئيس الفلبيني سلفادور بانو: "لقد حان الوقت لنعتمد على أنفسنا، وسنعزز دفاعنا، ولن نعتمد على أي بلد آخر".

ويعتبر"اتفاق القوات الزائرة" مهم في التحالف الشامل بين الولايات المتحدة والفلبين، وهو يلزم الأخيرة بفتح أراضيها لنشر قوات ومعدات أمريكية مناوبة في البلاد، وفقاً لاتفاقية القوات الزائرة لعام 1998.

واعتبرت السفارة الأمريكية في مانيلا، إلغاء هذا الاتفاق بأنه "خطوة خطيرة ذات عواقب كبيرة" على الرغم من أن المراقبين  لفتوا في الوقت نفسه الانتباه إلى حقيقة أن الاتفاقات المبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين، بشأن المساعدة العسكرية المتبادلة والتعاون الموسع في مجال الدفاع تظل سارية.

أخبار ذات صلة

أمريكا: روسيا والصين تمثلان تهديداً لنا في القارة الأفريقية

أمريكا: روسيا والصين تمثلان تهديداً لنا في القارة الأفريقية

رواية غير متوقعة عن كيفية انتقال عدوى فيروس (كورونا)

رواية غير متوقعة عن كيفية انتقال عدوى فيروس (كورونا)

242 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الصين

242 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الصين

نتنياهو: من يقاطعنا سيُقَاطَع.. ونرفض قرار مجلس الأمن بكل حزم واشمئزاز

نتنياهو: من يقاطعنا سيُقَاطَع.. ونرفض قرار مجلس الأمن بكل حزم واشمئزاز

إسرائيل تُجمّد العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب &#34;القائمة السوداء&#34;

إسرائيل تُجمّد العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب "القائمة السوداء"

صحيفة إسرائيلية تكشف طلباً خاصاً من نتنياهو لمؤسس (فيسبوك) ورد الأخير

صحيفة إسرائيلية تكشف طلباً خاصاً من نتنياهو لمؤسس (فيسبوك) ورد الأخير

شاهد: جيش الاحتلال يُطور منظومة دفاعية جديدة للتصدي لحوامات غزة

شاهد: جيش الاحتلال يُطور منظومة دفاعية جديدة للتصدي لحوامات غزة

الحرس الثوري الإيراني يتوعد الغرب بـ &#34;صفعة مؤلمة&#34;

الحرس الثوري الإيراني يتوعد الغرب بـ "صفعة مؤلمة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

الاحتلال يُطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي حي الشجاعية

الاحتلال يُطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي حي الشجاعية

رأفت يعتبر إصدار مجلس حقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات خطوة إيجابية

رأفت يعتبر إصدار مجلس حقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات خطوة إيجابية

سعد: شعبنا يثبت من جديد بأنه ضمانة لكل غيور على مصلحة الوطن

سعد: شعبنا يثبت من جديد بأنه ضمانة لكل غيور على مصلحة الوطن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم ورام الله

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم ورام الله

المجلس الوطني: اصدار قائمة الشركات الداعمة للاستيطان رد على داعمي وحُماة الاحتلال

المجلس الوطني: اصدار قائمة الشركات الداعمة للاستيطان رد على داعمي وحُماة الاحتلال

&#34;الإعلام&#34;: اليوم العالمي للإذاعة فضاء لدعم أثيرنا الوطني

"الإعلام": اليوم العالمي للإذاعة فضاء لدعم أثيرنا الوطني

وزير العدل يرحب بنشر قوائم الشركات العاملة في المستوطنات

وزير العدل يرحب بنشر قوائم الشركات العاملة في المستوطنات

منوعات

أحلام تنشر فيديو أرعبها لما حدث بإحدى مدارس دبي.. وتُطالب المسؤولين بالتصرف

أحلام تنشر فيديو أرعبها لما حدث بإحدى مدارس دبي.. وتُطالب المسؤولين بالتصرف

محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو ساخر من قائد الطائر الموقوف عن العمل بسببه

محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو ساخر من قائد الطائر الموقوف عن العمل بسببه

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على &#34;صفقة القرن&#34;

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على "صفقة القرن"

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب "صبايا الخير"

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

إليسا: &#34;هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمد لله لم أتزوج&#34;

إليسا: "هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمد لله لم أتزوج"

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

عربي

الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة

الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة

المسماري: لن نسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار معيتيقة بطرابلس

المسماري: لن نسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار معيتيقة بطرابلس

السودان تكشف أسباب أزمة الوقود بالبلاد

السودان تكشف أسباب أزمة الوقود بالبلاد

الرئيس اللبناني: كل من مدّ يده إلى الخزينة سيُحاكم

الرئيس اللبناني: كل من مدّ يده إلى الخزينة سيُحاكم