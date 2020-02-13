شؤون فلسطينية

الحية يُوجّه رسالة إلى نتنياهو ويؤكد عزم حماس على إسقاط (صفقة القرن)

الحية يُوجّه رسالة إلى نتنياهو ويؤكد عزم حماس على إسقاط (صفقة القرن)
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية: إن حركة حماس، ومعها كل مقاومة شعبنا، عاقدة العزم على مقاومة الاحتلال ومواجهة (صفقة القرن) حتى تسقط للأبد.

ووجّه الحية في كلمة له خلال حفل تكريم الأسير المحرر حازم حسنين، في حي الشجاعية، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "إذا كنت تهدد حماس فإن حماس تُعد لاقتلاعك، ونحن نُعد لك الرحيل عن أرضنا"، وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه إذا لم تُقطع العلاقة مع الاحتلال، ويتوقف التنسيق الأمني، فلن يصدقنا العالم بأننا ضد (صفقة القرن)، مضيفًا "أننا كفلسطينيين مطالَبون بأخذ موقف للتاريخ، وأن نواجه الصفقة بالقول والفعل".

وشدد على أن "الوحدة الوطنية لن تكون إلا بالاتفاق على أن الاحتلال عدو لنا، ولا مقام له على أرض فلسطين، وأن الطريق لمواجهة (صفقة القرن) هي مقاومة الاحتلال بكل الوسائل".

وجدد الحية المطالبة بسحب الاعتراف من (الكيان الصهيوني) ووقف التنسيق الأمني، مؤكدًا أن هذا "العدو لا ينفع معه إلا العمليات البطولية من دعس وطعن وتفجير".

وهنأ الحية الأسير حازم حسنين، بالإفراج عنه، مؤكدًا أن رسالته ورسالة الأسرى وصلت، وحماس و"القسام تعمل عليها بلا كلل ولا ملل، وسيأتي وقت يُحرر فيه الأسرى رغم أنف السجان".

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

الاحتلال يُطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي حي الشجاعية

الاحتلال يُطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي حي الشجاعية

رأفت يعتبر إصدار مجلس حقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات خطوة إيجابية

رأفت يعتبر إصدار مجلس حقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات خطوة إيجابية

جوال تقدم رعايتها للمنتخب الوطني لكرة السلة &#34; الفدائي السلوي&#34;

جوال تقدم رعايتها للمنتخب الوطني لكرة السلة " الفدائي السلوي"

سعد: شعبنا يثبت من جديد بأنه ضمانة لكل غيور على مصلحة الوطن

سعد: شعبنا يثبت من جديد بأنه ضمانة لكل غيور على مصلحة الوطن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم ورام الله

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم ورام الله

أبو مرزوق يُهاجم صحيفة كويتية بشأن تصريحات نُسبت له حول إيران

أبو مرزوق يُهاجم صحيفة كويتية بشأن تصريحات نُسبت له حول إيران

الشيخ: مقاطعة إسرائيل وأمريكا لمجلس حقوق الإنسان تحدٍ سافر للإجماع الدولي

الشيخ: مقاطعة إسرائيل وأمريكا لمجلس حقوق الإنسان تحدٍ سافر للإجماع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

الاحتلال يُطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي حي الشجاعية

الاحتلال يُطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي حي الشجاعية

رأفت يعتبر إصدار مجلس حقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات خطوة إيجابية

رأفت يعتبر إصدار مجلس حقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات خطوة إيجابية

سعد: شعبنا يثبت من جديد بأنه ضمانة لكل غيور على مصلحة الوطن

سعد: شعبنا يثبت من جديد بأنه ضمانة لكل غيور على مصلحة الوطن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم ورام الله

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم ورام الله

المجلس الوطني: اصدار قائمة الشركات الداعمة للاستيطان رد على داعمي وحُماة الاحتلال

المجلس الوطني: اصدار قائمة الشركات الداعمة للاستيطان رد على داعمي وحُماة الاحتلال

&#34;الإعلام&#34;: اليوم العالمي للإذاعة فضاء لدعم أثيرنا الوطني

"الإعلام": اليوم العالمي للإذاعة فضاء لدعم أثيرنا الوطني

وزير العدل يرحب بنشر قوائم الشركات العاملة في المستوطنات

وزير العدل يرحب بنشر قوائم الشركات العاملة في المستوطنات

منوعات

أحلام تنشر فيديو أرعبها لما حدث بإحدى مدارس دبي.. وتُطالب المسؤولين بالتصرف

أحلام تنشر فيديو أرعبها لما حدث بإحدى مدارس دبي.. وتُطالب المسؤولين بالتصرف

محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو ساخر من قائد الطائر الموقوف عن العمل بسببه

محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو ساخر من قائد الطائر الموقوف عن العمل بسببه

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على &#34;صفقة القرن&#34;

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على "صفقة القرن"

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب "صبايا الخير"

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

إليسا: &#34;هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمد لله لم أتزوج&#34;

إليسا: "هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمد لله لم أتزوج"

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

عربي

الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة

الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة

المسماري: لن نسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار معيتيقة بطرابلس

المسماري: لن نسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار معيتيقة بطرابلس

السودان تكشف أسباب أزمة الوقود بالبلاد

السودان تكشف أسباب أزمة الوقود بالبلاد

الرئيس اللبناني: كل من مدّ يده إلى الخزينة سيُحاكم

الرئيس اللبناني: كل من مدّ يده إلى الخزينة سيُحاكم