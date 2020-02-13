الحية يُوجّه رسالة إلى نتنياهو ويؤكد عزم حماس على إسقاط (صفقة القرن)



ووجّه الحية في كلمة له خلال حفل تكريم الأسير المحرر حازم حسنين، في حي الشجاعية، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "إذا كنت تهدد حماس فإن حماس تُعد لاقتلاعك، ونحن نُعد لك الرحيل عن أرضنا"، وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي.



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه إذا لم تُقطع العلاقة مع الاحتلال، ويتوقف التنسيق الأمني، فلن يصدقنا العالم بأننا ضد (صفقة القرن)، مضيفًا "أننا كفلسطينيين مطالَبون بأخذ موقف للتاريخ، وأن نواجه الصفقة بالقول والفعل".



وشدد على أن "الوحدة الوطنية لن تكون إلا بالاتفاق على أن الاحتلال عدو لنا، ولا مقام له على أرض فلسطين، وأن الطريق لمواجهة (صفقة القرن) هي مقاومة الاحتلال بكل الوسائل".



وجدد الحية المطالبة بسحب الاعتراف من (الكيان الصهيوني) ووقف التنسيق الأمني، مؤكدًا أن هذا "العدو لا ينفع معه إلا العمليات البطولية من دعس وطعن وتفجير".



وهنأ الحية الأسير حازم حسنين، بالإفراج عنه، مؤكدًا أن رسالته ورسالة الأسرى وصلت، وحماس و"القسام تعمل عليها بلا كلل ولا ملل، وسيأتي وقت يُحرر فيه الأسرى رغم أنف السجان".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية: إن حركة حماس، ومعها كل مقاومة شعبنا، عاقدة العزم على مقاومة الاحتلال ومواجهة (صفقة القرن) حتى تسقط للأبد.